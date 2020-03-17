صورة قديمة لماريلين مونرو تظهر شكلها قبل التعديلات

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قديمة جداً للنجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو. وأظهرت هذه الصور التغييرات التي طرأت على شكلها إلى أن أصبح على ما كان عليه في أوج شهرتها.

وتبين أنها أجرت بعض التعديلات على وجهها وخصوصاً على فكيها وأنفها. وركزت على هذا الكثير من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر الصور.

ورأى العديد من المتابعين أنها خضعت للكثير من عمليات التجميل فيما اعتبر آخرون أن التغيير في شكلها أمر طبيعي تبعاً لتقدمها في السن.

ويشار إلى أنها عاشت طفولة صعبة في دار للأيتام وأنها تمكنت من أن تجمع من خلال عملها في مجال السينما أكثر من 200 مليون دولار أميركي.

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ويذكر أنها توفيت انتحاراً بجرعة زائدة من الممنوعات في الرابع من شهر أغسطس آب 1962 وكانت حينها في الـ36 عاماً فقط. ودفنت مرتدية الفستان المفضل لديها من تصميمEmilio Pucci ووضعت في نعشٍ عرف في تلك المرحلة باسم "نعش كاديلاك". وانتشرت شائعات افادت بتورطها في علاقة مع الرئيس جون كينيدي أو مع شقيقه روبرت.

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