شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجدداً بتصرف غير متوقع

يواصل وائل عبد العزيز إثارة الجدل بتصرفاته وتصريحاته الصادمة عقب هجومه على شقيقته ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتها العاطفية بالممثل أحمد العوضي .

وبعد إعلان وائل عن قطع علاقته بياسمين، فاجأ الجميع مؤخرًا بعمل متابعة لحساب ريهام حجاج على "إنستغرام" وهي زوجة طليق ياسمين.

البعض وصف تصرف وائل بمحاولة لإستفزاز شقيقته والتقرب من ريهام حجاج والتي تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد فترة قصيرة من إنفصاله عن ياسمين، وهو ما جعل البعض يعتقد أن ريهام تسببت في طلاق ياسمين وسرقت زوجها منها.

وكانت أزمة كبيرة اشتعلت بين وائل وشقيقته ياسمين بعدما وجه لها انتقادات قاسية عبر السوشيال ميديا، بسبب ارتباطها بالفنان أحمد ‏العوضي، كاتبا: "هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي ‏لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا".‏

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وتابع: "ومع ذلك حياتك وأنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق الي يخصني، أنتي مقاطعه كل العيلة عشان تعملي الي على مزاجك .. ‏إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقه دي إيه ورايحة على فين".

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