أيتن عامر : ” هنفضل محبوسين كده كتير “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مارس 2020 11:55 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو علقت من خلاله عن قرار الحكومة المصرية بتعطيل الدراسة وإلزام المواطنين بعدم الخروج لمدة أسبوعين خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد .
وظهرت أيتن عامر في مقطع الفيديو وهي تحمل برطمانا يحتوي على مادة غذائية وتمازح جمهورها بأن المكوث في المنزل يتسبب في زيادة وزنها .
فقالت : ” هنفضل محبوسين كده كتير .. هنزيد كام كيلو ده تالت برطمان .. أروح فين بعد كده اللي عملته في سنين ههده في إسبوع قصدي إسبوعين .. ده كلام ؟ ” .
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