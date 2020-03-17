تطورات الحالة الصحية ل ” توم هانكس ” وزوجته بعد إصابتهما بكورونا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مارس 2020 11:55 صباحاً - كشفت العديد من الصحف الأجنبية عن مغادرة الفنان العالمي ” توم هانكس ” وزوجته ” ريتا ويلسون ” إحدى المستشفيات في أستراليا حيث خضعا إلى الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا المستجد .

ويأتي قرار مغادرتهما للمستشفى بعد أن تحسنت حالتهما الصحية إلا إنهما لم يشفيا تماما فمن المقرر أن يستمرا بحجر نفسهما في المنزل .

وكان قد أعلن توم هانكس عن خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ 5 أيام تقريبا فكتب عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي قائلا : ” مرحبا يا رفاق .. أنا وريتا نريد أن نشكر الجميع هنا فى الحجر الصحى الذين يهتمون بنا جيدا .. لدينا ” كوفيد 19 ” ونحن فى عزلة لذلك لا ننشره إلى أى شخص آخر ” .

وتابع : ” هناك من يمكن أن يؤدى إلى مرض خطير للغاية.. نحن نأخذها فى يوم واحد فى كل مرة .. هناك أشياء يمكننا القيام بها جميعا للتغلب على هذا من خلال اتباع نصيحة الخبراء ورعاية أنفسنا .. تذكر على الرغم من جميع الأحداث الحالية لا يوجد بكاء فى لعبة البيسبول .. هانكس ” .