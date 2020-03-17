اليابان تؤكد إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعده

متابعة بتجـــــــــرد: شددت الحكومة اليابانية على اعتزامها إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في موعدها المحدد سلفاً و”وبشكل كامل”.

وجاء هذا على لسان رئيس الوزراء شينزو آبي، في تصريحاته اليوم الثلاثاء بشأن المحادثة التي أجراها الليلة الماضية مع زعماء قمة مجموعة الدول السبع (جي7)، وشدد على هذا الموقف الوزير المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدي سوجا، خلال مؤتمر صحافي.

وقال آبي في تصريحات للصحفيين إنه حصل على موافقة من باقي زعماء (جي7) على إقامة المنافسات الأولمبية “بشكل كامل”، مؤكداً أن ذلك سيساعد العالم على تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يوضح ما الذي تعنيه عبارة “بشكل كامل”، ولكن هذا التعليق يأتي عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي قال فيه إن دورة طوكيو 2020 الأولمبية ربما تقام “بملاعب خالية”، ومن ثم اقترح تأجيلها لمدة عام.

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إلا أن آبي أوضح أنه خلال المحادثات التي عقدت الليلة الماضية لم يتم الحديث حول تأجيل الألعاب الأوليمبية، المقرر انطلاقها في الـ24 من يوليو المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة (كيودو) اليابانية الاثنين أن 69.9% من اليابانيين يعتقدون أن دورة الألعاب طوكيو 2020 لا يمكن أن تقام في موعدها.

وتبقي اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمو دورة طوكيو 2020 على الموعد المحدد مبدئياً، إلا أنها في انتظار التوصيات التي ستصدرها منظمة الصحة العالمية.