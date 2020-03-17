زينة توجه رسالة مؤثرة لأغلى مخلوق على قلبها

متابعة بتجــــــــــرد: أشعلت الفنانة زينة مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي على “إنستغرام” عدة صور توجه فيها رسالة إلى جمهورها، حيث قالت: “يا ريت لما نصحى الصبح نبعت للناس صباح الخير الأول، وبعد نص ساعة نبعت الأخبار السلبية اللي بتتعب الأعصاب، إحنا مش ناقصين… إحنا جيل تعبان, بنخلص من كوارث بنلاقي وباء… ربنا يستر علينا وعلى أولادنا”.

كذلك نشرت صورة لولدها الراحل ووجهت له رسالة مؤثرة قالت فيها: “من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك أني بقالي 12 سنةً ماشفتكش وكأنه بايدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض …أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم من غيرك يا بابا”.

وأضافت: “أنت أكيد مبسوط بس أنا لا المهم راحتك بس وحشتني اوي ومافيش طعم لحاجه من غيرك صايصة كده ومالهاش لازمه الدنيا”.

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وتابعت: “الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها ويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف ان زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي ومتغرب وشقيان علشان تعيشنا كويس… احنا كمان عايشين علشانك دلوقتي اخواتي احلى ذكري من ريحتك وصلبك يا غالي …ارجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلى مخلوق في قلبي وعقلي أبويا ويرحم كل أب يا رب”.

من ناحية أخرى، استأنفت زينة تصوير مسلسلها الجديد “جمع سالم” الذي تخوض به السباق الرمضاني 2020، والذي تعود به إلى دراما رمضان بعد غياب ثلاث سنوات منذ آخر أعمالها الدرامية “أزمة نسب والذي شاركها في بطولته النجم محمود عبدالمغني.

“جمع سالم” يشارك في بطولته بجوار زينة كل من دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي، وغيرهم من النجوم.