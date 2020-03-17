هل يؤجل محمد الشرنوبي حفل زفافه بسبب كورونا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصلت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة الفنان المصري محمد الشرنوبي مع متابعيها من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، وأجابت على العديد من الأسئلة التي تلقتها من الجمهور وكان أغلبها يدور حول موعد زفافها.

وتساءل أحد المتابعين عن مصير حفل زفافها على خطيبها الفنان محمد الشرنوبي، وردت على السؤال بقولها: “ربنا يستر”، خاصة أنها سبق وأكدت أن حفل الزفاف سيقام في مصر.

وعن السبب في عدم ظهور خطيبها في الفترة الماضية في أي وسيلة إعلامية قالت إن سر اختفاء الشرنوبي عن الساحة الفنية بسبب التحضير لعمل فني جديد، مؤكدة أنها لا تملك الحق في الكشف عن طبيعة ذلك العمل، إذا كان غنائياً أو يحضر لمسلسل أو فيلم، والذي يعد العمل الأول له بعد الصلح مع خطيبته ومديرة أعماله السابقة المنتجة سارة الطباخ.

يشار إلى أن الشرنوبي وراندا رياض أعلنا ارتباطهما رسميًا في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد قصة حب استمرت أشهراً.