حلم حمزة لبيض يتحقق مع بلاتينوم ريكوردز

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت شركة “بلاتينوم ريكوردز” أغنية جديدة للفنان الشاب حمزة لبيض، الفائز في الموسم الثاني من برنامج “ذا فويس كيدز”، بعنوان “حلمي” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

الأغنية من كلمات وألحان رضوان الأسمر، توزيع يونس الجحفاوي وانتاج وتوزيع شركة “بلاتينوم ريكوردز”.

تجدر الإشارة إلى أن حمزة لبيض كان قد قدّم الأغنية لأوّل مرّة في الحلقة الختامية من الموسم الثالث لبرنامج “ذا فويس كيدز”.

وكانت شركة “بلاتينوم ريكيردز” قد طرحت أغنية أخرى قدمتها مجموعة من الفائزين والمشاركين في The Voice Kids حملت عنوان “أحلام الناس”، وهي من انتاج MBC الأمل.

الأغنية غناها في السهرة الختامية من البرنامج بموسمه لهذا العام، كلّ من حمزة لبيض الفائز في الموسم الثاني من البرنامج، لين حايك الفائزة في الموسم الأول، لجي المسرحي مشترك في الموسم الثاني، محمد اسلام رميح الفائز بالموسم الثالث، محمد واكضيض، ياسمين أسامة، آمنة دمق ومحمد ابراهيم، وهم من المشاركين الذين وصلوا إلى النهائيات في البرنامج في موسمه الثالث. أغنية “أحلام الناس” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.