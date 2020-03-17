كارول سماحة تكشف مفاجآت ألبومها الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة في اتصال هاتفي مع نشرة أخبار قناة “الجديد” اللبنانية، أنها تواصل العمل على ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وقالت كارول أنها انتهت من تسجيل 7 أغنيات جديدة من بينها 3 أغاني تحمل توقيع الفنان الكبير زياد الرحباني. وأضافت أنها ستضم أيضاً إلى الألبوم، الأغنيات المنفردة التي طرحتها في الفترة السابقة.

أما في ما يخصّ كليب أغنيتها الجديدة “مش هعيش”، فأكدت كارول سماحة أن العمل سيشكل مفاجأة للجمهور لدى عرضه لكنها فضّلت عدم التطرّق إلى المزيد من التفاصيل مشيرةً إلى أنه سيبصر النور في الأيام المقبلة.

أغنية “مش هعيش” هي أولى أغنيات كارول سماحة للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.