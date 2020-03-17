سلمى رشيد في السجن

Mar 17, 2020 أطلقت الفنانة المغربية سلمى رشيد أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “انا والحب” وذلك على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات والحان ياسين رامي، توزيع: كريم لوكيلي ومن اخراج انس حيدر. ويقول مطلع الأغنية: “انا والحب انا والحب صافي صافي المرار لي دقت منو كافي ندعي ياشافي ياعافي توريني فيك انا ليام”. Advertisements الكليب حقق رقماً مميزاً في وقت قصير، حيث تخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة جداً. أظهرت سلمى في الكليب قدراتها التمثيلية وذلك بعدما قامت بتجسيد دور سجينة تتحدث عن الغدر والخيانة. وتروي بثلاث دقائق المعاناة التي عاشتها من غدر الحبيب.







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