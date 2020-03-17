هل أصيب محمد حماقي بفيروس كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت يوم أمس أخبارأثارت قلق متابعي الفنان المصري محمد حماقي تفيد بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

الأمر الذي دفع محمد حماقي للرد على هذه الشائعة من خلال فيديوهات عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على تطبيق "انستغرام"، ونفى كل الشائعات التي تناولت إصابته بفيروس كورونا المنتشر وأكد أنه يمكث بمنزله.

وقال النجم المصري محمد حماقي في الفيديو: "قلت أطمئنكم بنفسي، هذا ليس حقيقياً. أنا في البيت بخير ولا أعاني من أي مشكلة".

ووجه النجم المصري نصيحة لمتابعيه: "أشكركم على اهتمامكم وأطمئنكم وأنصحكم بالبقاء في البيت، لا تخرجوا إلا للضرورة وحاولوا الالتزام بالإجراءات الوقائية بقدر الإمكان".

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت يوم الاثنين، تسجيل 40 إصابة جديدة كانت نتائج فصحها "إيجابية" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 166، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقد تعرض بعض الفنانين لموجة انتقادات بسبب استخفافهم من فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في مصر وفي جميع أنحاء العالم، وتنافست الفنانات المصريات على التصريحات التي تدل على الاستخفاف وعدم الجدية في الحديث عن كورونا الذي يضرب العالم خلال افتتاح "مهرجان الأقصر السينمائي"، فقالت الممثلة المصرية زينة في أحد التقارير: "المصريون يأكلون الفسيخ والبصل، لذلك لن يصيبهم فيروس كورونا".

Advertisements

على صعيد آخر، تحولت صفحات الفنانين بالآونة الأخيرة إلى حملات توعية منعا للإصابة بفيروس كورونا، والترويج لحملة "خليك بالبيت".

وشارك العديد من النجوم العرب في تسخير صفحاتهم للتوعية، وجمدوا نشاطاتهم الفنية بعد تأجيل الحفلات لأيام عدة.

في المقابل، نشر بعض النجوم صوراً لهم وهم يضعون الكمامات مثل الفنانة الإماراتية أحلام واللبنانية هيفاء وهبي والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجمة اليسا والفنانة المصرية سمية الخشاب والفنانة فيفي عبده وخبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان التي ظهرت بكمامة مرصعة بالأحجار الكريمة.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم أصدرت العديد من النقابات الفنية في الوطن العربي اتخاذ التدابير اللازمة التي تدعوا للتوقف عن العمل لمدة أسبوعين حفاظا على صحة الفنانين والعاملين.