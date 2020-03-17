هجوم غير مسبوق على محمد رمضان بعد سخريته من فيروس "كورونا"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حاول الفنان المصري محمد رمضان، السخرية على طريقته من فيروس "كورونا" المستجد في عدة دول حول العالم وذلك من خلال نشر فيديو مركب عبر حسابه بـ"تويتر" على أغنيته الشهيرة "فيروس"، الذي طرحه منذ 11 شهرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والذي تخطت نسبة مشاهدته الـ 39 مليون مشاهدة.

عقب نشر "رمضان"، للفيديو تعرض لانتقادات شديدة من جمهوره ومتابعيه، لسخريته من الفيروس المنتشر فى الأيام الأخيرة، والذي اعتبره الجمهور غير ملائم لحالة الفزع التي تنتاب العديد من المواطنين في الوقت الحالي وطالبوه بأن يعيش هموم الناس ويتضامن معهم بدلا من السخرية من مخاوفهم.

وانهالت التعليقات على فيديو محمد رمضان، حيث قال له أحد المتابعين:" نصيحه ليك لوجه الله تعالى... لا تفرح ولا تشمت في بلاوي الناس عشان مايسبهم المرض ويبليك...... نصيحه احذف الفيديو وراعي مشاعر الناس في اي مكان واي دوله"، وتابع آخر "علما أعتقد أن ليس هناك ما يدعوا لضحك أو إستهتار نحن بالمغرب وصالنا الى 29 حاله و ناس خائفين على أطفالهم و أنفسهم و هناك حالات وفاة باقي دول العالم وأنت تضع فيديو للسخرية انها أوقات شدة هنا تبان رجال ليس بهلوان مثلك".

فيما قال أحد النشطاء لرمضان تعليقاً على الفيديو:" يا حاج حتى المرض بتهزر فيه وكمان اغانى وزفت اتقي الله فينا شوية صلح من نفسك الله يصلح حالك".

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ولم يتوقف الجمهور عن التعليق على رمضان، وذلك بعدما وجهه له أحد المتابعين سؤالا قائلاً "ادينى سبب مقنع يخلى شعبيتك عالية بالطريقة دى؟؟؟".

على الجانب الآخر ينشغل محمد رمضان حاليا بتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، والذي ينافس من خلاله في الموسم الدرامي لرمضان 2020.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.