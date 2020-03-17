تركي آل الشيخ يطلب رأي متابعيه في هذا الأمر.. هل يعتزل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى حسابه على موقع التغريدات "تويتر" مرة أخرى وذلك بعد يومين فقط من قرار اعتزاله والابتعاد بشكل مفاجئ.

وجاءت عودة تركي آل الشيخ مجددًا بتغريدة طرح فيها استفتاء على جمهوره لاستطلاع رأيهم حول صحة قراره بالابتعاد والاعتزال من عدمه وفتح باب التصويت للجمهور لمدة سبعة أيام قادمة تبدأ من اليوم لحسم قراره.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدته التي تأتي بعد يومين من إغلاقه حسابه عبر تويتر، وابتعاده عن التواصل، إذ قال: "قرار ابتعادي واعتزالي صحيح أو لا؟".

وتفاعل العديد من المتابعين للتغريدة حيث رفض الكثيرون رغبته في الابتعاد والاعتزال، وتخطى عدد المشاركين في التصويت قرابة 57 ألف شخص في أولى ساعات التصويت، مؤكدين أنه من المسؤولين في المملكة وهو شخص متفاعل ومهامه تحتاج إلى أن يتواصل مع الجمهور.

ورأى البعض أن اعتزاله في هذا التوقيت في صالحه حتى تمر الأزمة ويعود، ما جعل الجمهور يتساءل عن الأزمة التي يتعرض لها تركي آل الشيخ خاصة أنه لم يعلن عن سبب ابتعاده المفاجئ.

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وخلق قرار تركي آل الشيخ حالة من الحزن بين المتابعين كون البعض لا يعرف ما يمر به حاليًا، مطالبين بالدعاء له كي يمر من محنته، بعدما كتب في تغريدته الخاصة بالاعتزال قائلا: "قررت الابتعاد عن تويتر لفترة حفظكم الله جميعًا سأفتقدكم".

وظهر المستشار تركي آل الشيخ لأول مرة في الـ 25 من فبراير الماضي بعد رحلة علاج صعبة استمرت شهرًا في نيويورك، أجرى خلالها عملية جراحية، واجتمع "آل الشيخ"، مع أعضاء اللجنة الفنية بهيئة الترفيه للوقوف على المستجدات وجدول الأعمال الذي ستظهر به الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت ملامح تركي آل الشيخ، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، تشير إلى تعافيه تمامًا من مرضه الذي عانى منه مؤخرًا، حيث عقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة الترفيه، وقال "آل الشيخ"، إن الاجتماع مع الزملاء أسفر عن تحديد الكثير من المفاجآت التي ستظهر للجمهور آخر شهر مارس المقبل.

وأضاف تركي آل الشيخ، في المقطع: "بنسوي أشياء تعجب أهل الرياض كلهم إن شاء الله وفي كام منطقة بالمملكة أيضًا، وبنسوي شيء يبهر الناس كلها"، ليرد سالم الهندي نائب اللجنة الفنية بهيئة الترفيه قائلًا: "أهم حاجة إنك رجعتلنا بالسلامة والدنيا كلها تكون حلوة وتشوف شغل اللي بنسويه".

وكان تركي آل الشيخ قد مرّ بأزمة قبل أسابيع حيث عاد إلى وطنه السعودية قادمًا من أوروبا بعد إجرائه عملية جراحية هناك على إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخرًا، كما أنه أعلن قبل أيام عن إطلاقه بوابة ضخمة قال إنها ستسهم بنقلة نوعية بقطاع الترفيه في المملكة.