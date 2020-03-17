شكرا لقرائتكم خبر عن لوسيان جرينج مدير Universal Music ينضم لقائمة المشاهير المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب لوسيان جرينج الرئيس التنفيذى لشركة يونيفرسال للإنتاج Universal Music Group Inc. ، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعلن عن نقله إلى المستشفى بعد نتيجة الاختبار الإيجابى لـCovid-19، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقال الشخص - الذى طلب عدم الكشف عن هويته - إن جرينج، البالغ من العمر 60 عامًا، يتلقى الرعاية فى المركز الطبى بجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس، وذلك وفقًا لما نشرته "بلومبيرج".



لوسيان جرينج مدير Universal Music

فيما ذكرت فاريتى سابقًا عن تشخيص جرينج ولاحظت أن رئيس شركة Apple Inc. تيم كوك، ورئيس خدمات Apple Eddy Cue والمدير التنفيذى للموسيقى إيرفينج أزوف، كانا قد حضرا حفل عيد ميلاد المدير التنفيذى لشركة Universal Music قبل أسبوعين.

ويقول تقرير بلومبيرج، إنه "لم يستجب أحد ممثلىUniversal Music على الفور لطلب التعليق، كما رفضت شركة آبل التعليق".

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ويعد جرينج، أقوى رئيس لصناعة التسجيلات، من بين الأشخاص الأحدث الذين انضموا إلى قائمة الشخصيات المعروفة المصابة بالفيروس، فيما أفاد الرئيس التنفيذى لشركة BT Group Plc ، فيليب جانسن، بأن الاختبارات كانت إيجابية الأسبوع الماضى، وكذلك فعل توم هانكس، الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، وصوفى جريجوار ترودو، المتزوجة من رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.

وانضم المدير التنفيذى للموسيقى إلى Universal منذ أكثر من 30 عامًا، وكان الرئيس والمدير التنفيذى منذ عام 2011، والشركة الأم لشركةUniversal ، Vivendi SA ، فى المراحل الأولى من التخطيط لطرح عام أولى لقطاع الموسيقى.

ويقول التقرير "استفادت Universal من عودة صناعة الموسيقى، مدفوعة بنمو التدفق، كما أنها أنتجت ضربات من Billie Eilish و Post Malone و Taylor Swift و Ariana Grande".