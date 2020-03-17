شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القاعدة الذهبية لكندة علوش للتعامل مع فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة كندة علوش، جمهورها بالحرص لعبور أزمة انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة وسائل الوقاية وعدم الاستهتار للحفاظ على أرواحنا وأرواح أهالينا، ولكن بالوقت نفسه، أكدت أن ذلك لا يعنى الهلع والخوف الزائد عن الحد، وأكدت أن القاعدة فى الانتصار على الفيروس هو التعامل مع أى شخص أنه مصاب، وأن تتصرف مع كل الأشخاص كأنك مصاب.

وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "الحرص لا يعنى الهلع نحن لا ندعو الناس للذعر ولكن لاتخاذ كافة وسائل الوقاية المتاحة أمامنا وعدم الاستهتار.. ليس فقط حفاظاً على صحتنا وأرواحنا بل حفاظاً على صحة أهالينا وصحة المرضى وكل الأشخاص المعرضين للخطر بسبب الڤيروس".



تغريدة كندة علوش

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وتابعت: "وذلك من خلال الحفاظ على النظافة وضرورة غسل الأيدي وعدم ملامسة الوجه والتعقيم وعدم مخالطة الأشخاص المرضى.. وعدم التواجد في الأماكن المكتظة.. شرب الماء والسوائل الدافئة بكثرة.. الابتعاد عن تناول اللحومات النيئة والغير معروف مصدرها والإكثار من الخضراوات والفواكه المغسولة بشكل جديد..عدم الاستماع للشائعات والمسارعة لنشرها والبحث عن مصادر المعلومات الموثوقة".

وأختتمت كلامها قائلة: "يارب يبعد عنا وعنكم جميعاً الداء ويحفظنا ويحفظ أهالينا وأهاليكم".