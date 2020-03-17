شكرا لقرائتكم خبر عن "مين يغلب السقا؟" اسم برنامج أحمد السقا الجديد فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر خاصة لـ"الخليج 365" أن اسم برنامج النجم أحمد السقا، هو "مين يغلب السقا؟"، وفكرته تدور حول استضافة فنان كل حلقة ويتحدث خلالها عن ذكريات طفولتهما وأعمالهما الفنية، بالإضافة إلى عرض بعض صور ذكرياتهم ليروون قصصها، من إخراج اللبناني باسم كريستو، ويتكتم السقا على تفاصيل البرنامج، ولم يستقر حتى الآن عرضه على قناة محددة.

ويعيش النجم أحمد السقا ورطة حقيقة فى تصوير حلقات برنامجه فى العاصمة اللبنانية بيروت بسبب قرار الحكومة اللبنانية بمنع دخول أفراد غيرلبنانين على مدار الأسبوعين المقبلين كإجراء وقائي من انتشار فيرس كورونا المستجد، مما وضع صناع البرنامج في حيرة خاصة وأن النجوم المقرراستضافتهم في الحلقات الجديدة لن يستطيعوا دخول لبنان حالياً.

Advertisements

وصور السقا عدد من الحلقات خلال الأيام الماضية حيث استضاف عدد من النجوم على رأسهم محمد هنيدى وكريم عبد العزيز وأمير كرارة ودرة وفيفى عبده على أن يستضيف في الحلقات المقبلة نجوم آخرين مثل أحمد حلمى ومنى زكى ونيللى كريم، وتعتمد فكرة البرنامج على المسابقات مع التطرق للحديث عن الذكريات القديمة للنجوم وطرح صور قديمة خلال الحلقة.

في سياق متصل يظهر أحمد السقا ضيف شرف فى مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، للمخرج وائل إحسان، حيث انتهى من تصوير مشاهده في لبنان قبل بدء برنامجه الجديد، ليتصدر السقا قائمة ضيوف شرف العمل والتي تضم نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، حمدى الميرغنى، شيماء سيف، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، مصطفى أبو سريع.

ويكتفى السقا بظهوره فى موسم دراما رمضان المقبل كضيف شرف فقط، حيث لن يتواجد بأى مسلسل يقوم ببطولته ، وكان السقا قد قدم العام الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه في دورالعرض بموسم عيد الفطرويشاركه البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، ويزو ومحمد ممدوح كضيف شرف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.