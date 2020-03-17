شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يقدم لمتابعيه حفلا على "يوتيوب" بعد منع التجمعات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم تامر عاشور التغلب على وقف وإلغاء عدد كبير من الحفلات للحد من التجمعات الكبيرة خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك بإقامة حفل له عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" سيقوم بتحديد وقتها قريبا.

وكتب عاشور عبر حسابه بموقع "تويتر" : " قررت اعملكم حفلة لايف على ال YouTube تقدروا تتفرجوا عليها فى بيوتكم وتطلبوا الأغاني اللي انتو عايزنها وندور على اي حاجه فيها طاقه ايجابيه ونعملها وان شاء الله أزمه وهتعدي.. هحدد وقتها قريب قوي وغالبا هتكون weekend قال يعني وراكو حاجه وانا زيكم مسائكم عسل".



تامر عاشور

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وطرح تامرعاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحاً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد الى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عاماً من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتاً إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة.