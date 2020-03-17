شكرا لقرائتكم خبر عن نجل توم هانكس يكشف أخر مستجدات إصابة والديه بكورونا بعد مغادرتهما المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك شيت هانكس نجل النجم الأمريكي توم هانكس أخر مستجدات حالة والده ووالدته ريتا ويلسون بعد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدا أنهما بصحة جيدة حاليا عقب خروجهما من المستشفي فى أستراليا بعد الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، قائلا أنهما يشعران بتحسن كبير ومستمران فى العزل الذاتي فى المنزل، وذلك في فيديو عبر حسابه بموقع "أنستجرام".

كما تابع في الفيديو قائلا :"أريد فقط أن أقول لأي شخص آخر لديه أحباء أو إذا كنت نفسك مصابًا بالفيروس ، أذهب للصلاة لأن الكثير من الناس يعانون بخلاف والديّ الآن ".

وأضاف :" أتمنى للجميع الشفاء العاجل والسريع وأعتقد أن أهم شيء نقوم به هو فقط الحفاظ على الهدوء ، لأن الذعر ليس ضروريًا حقًا ، ويجعل الأمر أكثر صعوبة مما يجب أن يكون".

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وأختتم كلامه قائلا :" إذا ذهبت إلى متجر البقالة وقمت بتخزين كل الماء وورق التواليت لنفسك ، أعتقد أنك المشكلة. أنت تعرف ، ما أعنيه؟ يجب عليك التفكير في المزيد من الآخرين لمرة واحدة . أعتقد أنه إذا كنا جميعًا أقل أنانية قليلًا فسوف نكون على ما يرام.. أعلم أن هذا جنونًا ، لكنني أتمنى للجميع الأفضل وسنقوم بذلك. ".

يشار إلى أن النجم الأمريكى توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، وجه رسالة شكر لكل من اهتم بهما عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودخولهما الحجر الصحى، كما طمئنا الجميع على حالتهما أثناء خضوعهما للرعاية الصحية والملاحظة من الفرق الطبية المختصة.

وكان وجه النجم الأمريكى توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، رسالة شكر لكل من اهتم بهما عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودخولهما الحجر الصحى، كما طمئنا الجميع على حالتهما أثناء خضوعهما للرعاية الصحية والملاحظة من الفرق الطبية المختصة.