شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تجبر هشام ماجد على الزواج منها بـ"تسليم أهالى".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبرت النجمة دنيا سمير غانم الفنان هشام ماجد على الزواج منها خلال أحداث فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، والتي تواصل تصوير مشاهده في ديكور فيلا بالمنصورية، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة دلال عبد العزيز وبيومى فؤاد وآخرون من النجوم، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وتجسد النجمة دنيا سمير غانم شخصية مجرمة، ولكن فى إطار كوميدى، حيث تدير عصابة من خلال أحداث الفيلم، ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد التي يتعرض هو الآخر ضمن أحداث الفيلم، لمواقف عديدة معها، تكشفها أحداث الفيلم، ويعد هذا الفيلم بمثابة التعاون الثانى بين دنيا وهشام ماجد، بعدما شاركها بطولة مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة"، والذى عرض رمضان الماضى.

ووضع القائمون على الفيلم، خطة تصوير للعمل للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرحه بشكل مبدئي في عيد الأضحى، حيث يتواصل التصوير حالياً على قدم وساق للأسبوع الثالث على التوالى.

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ويشارك دنيا سميرغانم فى بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهرعدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، والفيلم يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سميرغانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في بطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.