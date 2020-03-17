رأي عمرو دياب وعيبها الوحيد.. حكايات دينا الشربيني في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ35، إذ أنها ولدت في مثل هذا اليوم 17 مارس عام 1985، في القاهرة، وتخرجت في كلية اﻹعلام بجامعة 6 أكتوبر.

التحقت دينا بعد التخرج بورش عمل في التمثيل مع مروة جبريل، وورش عمل في مخارج الألفاظ مع الفنانة إيمان يونس، واشتهرت دينا من خلال برنامج "شبابيك" على شاشة "دريم" عام 2006، كما قدمت برنامج "عز الشباب" في عام 2011.

بدأت دينا التمثيل عندما تقدمت للمسابقة الخاصة اختيار وجوه جديدة للمشاركة في مسلسل "عرض خاص" الذي قدمت من خلال شخصيتها الحقيقية، وشاركت بعد ذلك في مسلسلات "حكايات بنات، طرف ثالث، تحت الأرض".

وشاركت دينا بالعمل في السينما لأول مرة من خلال فيلم "الحفلة" عام 2013، وقدمت في تاريخها الفني قرابة 30 عملًا بين السينما والتلفزيون.

في الأونة الأخيرة صرحت دينا الشربيني عن حياتها الخاصة كما صرح بعض الفنانين عنها، نرصدها في التقرير التالي:

- "لم أكن متوقعة حب الناس لمسلسل زي الشمس بهذا الشكل وطوال الوقت كنا نصور في رمضان وكنت أسأل زملائي دائمًا عن ردة فعل الناس في الشارع".

- "في شيء مشترك من شخصية نور بمسلسل زي الشمس هو الهبل ومرتاحة بشخصيتي وساعات الناس يستغلوا هذه النقطة ضدي".

- "لم يصيبن سهم الغرور نهائيًا وراضية الحمد لله طوال الوقت وأشعر أنني لم أنجح بعد، وهو ليس عدم رضا، ولكن لدي مخزون داخلي أريد إخراجه، ودائمًا أشعر أن عندي الأفضل".

- "عمرو دياب أشاد بيا في مشهدين، الأول المشهد الخاص بالخيانة وعتابي للسعدني، وكنا نراه سويًا في الميكساج قبل عرضه وعمرو نظر لي وقال لي إيه الحلاوة دي وأنا أثق في رأيه جدًا، وعجبه مشهد المشرحة".

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- "عمرو دياب لما حد يكون قريب منه بيأخذ نصائحه ولديه خبرة طبيعية واستمرارية ونجاح لمدة 35 سنة حاجة صعبة جدًا".

- "نشرت دينا صورة لها مع عمرو دياب في عيد الحب وعلقت مبروك على أفضل ألبوم مع الأسطورة عمرو دياب، أفضل عيد حب، مبروك ياحبيبي".

قالوا عنها:

عمرو دياب

- شارك المطرب عمرو دياب جمهوره بصورة تجمعه بدينا، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر الثنائي في الصورة من أحد المطاعم، ووجه دياب رسالة لدينا: "عيد حب سعيد، زي ما أنتي".

وقال عنها مع الإعلامي عمرو أديب: "دينا جابتلي حاجة جميلة أنها بتعرف تخليني أطلع إنتاج كويس في شغلي، وجبتلها هدية عيد الحب".

مي عزالدين: "من أجمل البنات اللي عرفتها في حياتي كفنانة وإنسانة وجدعة ودمها زي السكر ‏وعلى طبيعتها بجد، ربنا يحميها يا رب".

- نجلاء بدر: "لا يمكن دينا تغضب مني، ليه دينا تغضب مني، هو أنا اتصورت مع عمرو دياب، هي إحدى الممثلات اللاتي تجمعني بها صداقة قوية".

فيديو نجلاء بدر