فيديو| شريف سلامة معلقًا على شائعة انفصاله من داليا مصطفى: "عندنا ثبات انفعالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان شريف سلامة على شائعة انفصاله من زوجته الفنانة داليا مصطفى، التي انتشرت فبراير الماضي.

وقال سلامة، خلال لقائه في برنامج "The insider"، المعروض على شاشة دبي،: "عادي، أنا فاهم المهنة وفاهم إيه اللي بيجرى فيها، ما بحاولش دايما أدافع ولا أعترض، احنا عندنا ثبات انفعالي أسري كبير جدا، مفيش حاجة تقدر تهزنا من الحاجات دي".

يُذكر أن الفنان شريف سلامة، انتشر له فيديو في فبراير الماضي، مع عدد من الفنانات أثناء عودتهم من التصوير، وبالرغم من أن الفيديو كان عاديا للغاية، إلا أن شائعة انفصاله عن زوجته داليا مصطفى انتشرت بقوة، الأمر الذي جعل شريف سلامة ينشر صورة لزوجته متغزلا فيها، قائلا: " أنتِ حبي الوحيد يا داليا، ويا سوشيال ميديا مش هتقدري علينا".

وتزوج شريف سلامة من داليا مصطفى في 2003، بعد قصة حب دامت أكثر من ستة أعوام، جمعتهما فى سنوات الدراسة، وله منها ابن وابنة هما سلمى وسليم.