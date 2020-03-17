تراند اليوم : بطل مسلسل «صراع العروش» يعلن إصابته بـ«كورونا»

انضم نجم المسلسل الشهير صراع العروش، إلى قائمة من المشاهير المصابون بفيروس كورونا وأبرزهم، زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ووزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، ووزيرة شؤون الصحة البريطانية نادين دوريس، ومهاجم تشيلسي الإنجليزي، كالوم هدسون أودوي، وأيضا الممثل السينمائي توم هانكس وزوجته وميكل أرتيتا مدير الكرة بنادي أرسنال، وكذلك الممثل الشهير إدريس ألبا.

وأعلن كريستوفر هيفجو، نجم مسلسل صراع العروش "جيم أوف ثرونز"، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "جائحة".

وقال هيفجو في منشور له على حسابه بموقع الصور "إنستغرام"، "يؤسفني القول إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد-19)".

وأضاف، "أنا وعائلتي نعزل أنفسنا في المنزل الفترة التي تلزم للشفاء.. نحن بصحة جيدة.. لدي فقط أعراض خفيفة من البرد"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وطالب كريستوفر هيفجو، متابعيه بتوخي الحذر واتباع الأساليب الصحيحة للوقابة من المرض، مثل غسل اليدين والبقاء على مسافة 1.5 متر من الآخرين".





