تراند اليوم : فيديو| ممثل مصري شهير: "كنت هموت" بسبب مشهد



كشف الممثل المصري، شريف سلامة عن أنه تعرض لإصابة خطرة أثناء تصوير أحد المشاهد في فيلم "الغريب".

وقال سلامة في مقابلة مع برنامج "The insider" على قناة "دبي": "كنت هموت، كان عندي ثلاثة جروح في رقبي، ستة غرز في جرح قطعي في الرقبة بعمق 3 سم ونصف، نتيجة اصطدامي بلوح زجاجي كبير، وكان معايا طفلين وإيمان العاصي، ولو كنت وقعت كان الزجاج هيخلص علينا كلنا".

وتدور أحداث فيلم "الغريب" في إطار تشويقي، وهو من تأليف أحمد ومصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

وفال مخرج الفيلم في تصريحات نشرت في أواخر يناير الماضي: "إن كل ما حدث هو إصابة أحد ألواح الزجاج (بسرطان الزجاج)، وكان في ذلك الحين يتم تصوير مشهد أكشن خاص بشريف سلامة وإيمان العاصي، ووقع الزجاج عليهما وتعرضا لبعض الجروح الطفيفة جراء تناثر الزجاج عليهما".