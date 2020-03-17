نجوم مسار اجباري يتحدون الحجر الصحي بحفلات "أون لاين"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 10:42 صباحاً - بعد إعلان السلطات المصرية احتمال مد فترة منع أية احتفالات تضم تجمعات بشرية ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن فريق مسار إجباري عن تنظيم أول حفل غنائي سيتم بثه مباشرة عبر الانترنت، في تجربة قد تتكرر مع عدد كبير من نجوم الغناء الذين فرض عليهم "العزل الاختياري" بعد حظر تقديم حفلات فنية أو أفراح لنهاية شهر مارس الجاري.

فرقة مسار اجباري تعوض جمهورها بحفلات أون لاين

فرقة مسار إجباري قررت تعويض جمهورها بعد الغاء كل حفلاتها الفنية، وأعلنت رسميا عن تنظيم حفل غنائي "أونلاين" لجمهورها المصري والعربي يذاع بشكل مباشر عبر منصات اليوتيوب والفيس بوك، كي يعيش الجمهور تجربة سماع المزيكا لايف دون الحاجة للتواجد في المكان.

وكشف أيمن مسعود، أحد مؤسسي الفرقة عن مفاجأة وهي تقديم أغنيتين جديدتين تعرضان لأول مرة لايف، مع تقديم باقة من أشهر أغانيها في وصلة مباشرة تستمر قرابة الساعة تضم أكثر من 10 أغنيات، مع نيتها إعادة هذه التجربة عدة مرات ومن المحتمل بشكل أسبوعي حسب رد فعل الجمهور.

واختارت مسار إجباري أن تأخذ زمام المبادرة لنشر هذه الفكرة لمختلف الموسيقيين والفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، لمحاولة مشاركة الجمهور موسيقاهم لايف، لحين مرور الأزمة العالمية عبر التعاون مع مؤسسة "بلاتفورم" المتخصصة في تقديم البث المباشر للموسيقى عبر الإنترنت بالشرق الأوسط، ونشر أعمال الموسيقيين أونلاين عبر منصات السوشيال ميديا باستخدام معدات خاصة لنقل الصورة والصوت بجودة عالية للجمهور.

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وأكد عماد مبروك مؤسس بلاتفورم، أن تجربة مسار إجباري هي امتداد للمشروع الموسيقي الذي قدمته مع نخبة من الفنانين العرب منهم هدى عصفور نجوم الراب المصري وستستمر المبادرة مع مختلف الفرق الغنائية في مصر الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، كان من المقرر أن تمثل الفرقة مصر في فعاليات نسخة 2020 من كرنفال ومهرجان ساوث باي ساوثويست، أكبر تجمع موسيقي وفني في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، ويضم كل عام العشرات من نخبة الموسيقيين والفنانين من مختلف دول العالم، لكن تم إلغاؤه قبل موعده بأيام على خلفية إلغاء مختلف المهرجانات العالمية بسبب وباء كورونا.

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