ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان اللبناني ​صلاح تيزاني​ المعروف بإسم "​أبو سليم​"، ضيفا على برنامج "نجوم الفن" الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير ​هلا المر​.

وقال تيزاني انه منذ ان كان صغيراً أراد ان يقوم بأمر يجعل الجميع يضحك ويفرحهم، ما كان يعرضه للعقاب في المدرسة بسبب تصرفاته وتهريجه في الصف.

أما عن أول دور جسده، فكان على خشبة مسرح المدرسة حين جسد دور الهر، وروى عن موقف مضحك قام به في ذلك اليوم.

وتحدث تيزاني عن تأسيس فرقة "كوميديا لبنان" التي قدم معها حلقات تلفزيونية لحوالى ستة أشهر، قبل ان يقترح عليه مدير تلفزيون لبنان حينها تغيير اسم الفرقة، وكشف عن سبب اختياره إسم "ابو سليم الطبل" إسماً جديدا للفرقة.

لمعرفة كل ما قاله الفنان صلاح تيزاني، تابعوا المقابلة كاملة بالفيديو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- صلاح تيزاني يكشف سر إسم "أبو سليم الطبل" وما هو الحيوان الذي جسد دوره؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.