من هي هذه الطفلة أصبحت ممثلة لبنانية مشهورة؟

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة ومقدّمة البرامج اللبنانية ​إيميه صياح​، والدها الصحافي ​إبراهيم صياح​، بمناسبة عيد ميلاده، على طريقتها الخاصة.

ونشرت إيميه عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها من طفولتها مع والدها، وتوجّهت إليه بالمعايدة، وبدا أنها لم تتمكن من الذهاب إلى منزله بسبب الحجر المنزلي، الذي تمنّت الحكومة اللبنانية على المواطنين تطبيقه من أجل الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وعلّق إيميه على الصورة، قائلة: "عيد ميلاد سعيد بابا، كنت رايحة لعندك 24 ساعة فاجأك وعيّدك بعيد ميلاد. بس الظروف أقوى منّي ومنّك ومن العالم كلّه للأسف. هالسنة رح قلّك عالتلفون عقبال الـ 100 سنة صحّة وصحّة وصحّة، بس بدل 2 عقبال الـ100 سنة، السنة الك 4. منحبّك جدّو Bob واشتقنالكم كتير".

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