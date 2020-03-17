ياسمين عبد العزيز وسوسن بدر تقلقان محبيهما بسبب فيروس كرورونا

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من الارشادات والتحذيرات من منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاحتكاك مع اشخاص آخرين، نشرت الممثلة ​ياسمين عبد العزيز​ فيديو لها مع الممثلة ​سوسن بدر​ وهما تقبلان بعضهما وتأخذان بعضهما بالأحضان. هذا الفيديو وعلى الرغم انه يعكس الحب والاحترام المتبادل بين الممثلتين لكنه أقلق محبيهما اذ انهما لم تلتزما بالمعايير المطلوبة ولو حتى ان صحتهما جيدة الا انهما أثبتا بالنسبة للمتابعين انهما لا تحترسا من كل الاشخاص المحاطين بهم وتحديتا فيروس كورونا على الرغم من انتشاره

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