إصابة نجم "Game of Thrones" بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - كشف ​كريستوفر هيفجو​، بطل سلسلة "​Game Of Thrones​"، إصابته بفيروس ​كورونا​، عبر صفحته اخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر هيفجو صورة له، وعلّق: "يؤسفني القول إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد-19)، أنا وعائلتي نعزل أنفسنا في المنزل الفترة التي تلزم للشفاء.. نحن بصحة جيدة.. لدي فقط أعراض خفيفة من البرد"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وطالب هيفجو متابعيه بتوخي الحذر وإتباع الأساليب الصحيحة للوقابة من المرض، مثل غسل اليدين والبقاء على مسافة 1.5 متر من الأخرين.

يُذكر أن هيفجو شارك في 33 حلقة "Game Of Thrones"، من الموسم الثالث حتى الموسم الثامن والأخير، من السلسلة.

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