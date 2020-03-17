هكذا تمضي هازال كايا وقتها مع زوجها في الحجر المنزلي

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة التركية هازال كايا، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة كشفت من خلالها ما تفعله في مرحلة العزل تلافياً للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وظهرت فيها برفقة زوجها المخرج علي أطاي وهما يجلسان في المنزل استجابة لمتطلبات الحجر وبدت وهي تجلس على أريكة فيما يستلقي المخرج على أريكة أخرى على مقربة منها.

وأرفقت الصورة بالتعليق: “أحببنا التزام المسافة الاجتماعية، نحن لا نخرج من البيت ومزاجنا جيد”.

ويشار إلى أن مواطنتها النجمة بيرين سات أعلنت بدورها اعتماد طريقة الحجر مع زوجها كينان دوغلو. وجاء هذا بحسب صحيفة Sabah التركية بعد عودتهما من إجازة قصيرة أمضياها في العاصمة البريطانية لندن.

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وذكرت الصحيفة أنهما زارا المدينة كهدية قدمها الزوج لزوجته لمناسبة يوم ميلادها مع الإشارة إلى أنهما سبيقيان في الحجر لمدة لا تقل عن 14 يوماً.

وتعرضا على إثر هذا لموجة واسعة من الانتقادات حيث اتهما بالاستهتار والاستخفاف بالدعوات التي توجه عالمياً والتي تحذر من التنقل بسبب تفشي الوباء الناتج عن فيروس كورونا المستجد.