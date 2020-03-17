وزيرة الصحة البريطانية تروي تجربتها مع كورونا.. قد تصابون من دون علمكم

متابعة بتجــــــــــرد: نقل تقرير نشرته صحيفة Times البريطانية عن وزيرة الصحة نادين دوريس ما قالته عن تجربتها مع عدوى فيروس كورونا.

وكشفت أنها لن تنسى هذه التجربة ولحظة إبلاغها بإصابتها بالفيروس. وأضافت أنها لا تعرف تماماً كيف انتقلت العدوى إليها علماً أنها لم تسافر إلى الخارج ولم تتصل بأشخاص يشتبه بِإصابتهم. وأشارت إلى أنها من أول الأشخاص الذين أصيبوا بها في بلدها.

وتابعت: “لم أرغب حقاً في إجراء الاختبار. وكنت في المنزل منذ يوم 6 مارس وشعرت بوعكة طفيفة وقمت بعزل نفسي كإجراء احترازي. وكنت أقيم حينها مع والدتي التي تبلغ الـ 84 عاماً وانتقلت العدوى إليها”.

وأضافت أن البروفيسور كيث ويليت اتصل بها بعد إجرائها الفحص الخاص بالمرض وأبلغها أنها تعاني منه.

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وعلقت: “شعرت بأن الوقت توقف وبالصدمة لأنني لم أتوقع ذلك وعندما أخبرته بأنني استيقظ وأجد ملاءاتي مبللة، أبلغني أن التعرق ليلاً هو أحد الأعراض”.

وذكرت أنها عاشت أياماً صعبة حيث كانت تشعر بالألم في كل أنحاء جسمها وأن هذا ترافق مع السعال المتواصل. وقالت للصحيفة: “لم أعان من التهاب في الحلق وكان سعالي جافاً. شعرت بأن كل عضلة وعظمة في جسمي تؤلمني. كنت أتعرق ليلاً وكانت أعراضي شديدة”.

وأشارت إلى أن معظم الناس سيصابون بكورونا وأنهم سيتعافون وأن بعض الناس قد يعانون من المرض من دون علمهم.