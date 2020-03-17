رسالة خاصة من هادي أسود لجمهوره في كليب “جرحي غبي”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان السوري هادي أسود أغنية جديدة بعنوان “جرحي غبي” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية عاطفية تنتمي إلى النمط الموسيقي الشبابي الراقص الذي تميّز هادي في تقديمه من خلال العديد من الأغنيات التي رسّخت حضوره على الساحة الغنائية العربية.

حمل كليب الأغنية رسالة خاصة من هادي أسود لجمهوره، حيث أرفق المشهد الأخير من الكليب بمقولة للشاعر والروائي السعودي أكرم حوباني، وهي: “رغم الألم مازال يشع في داخلي نور الأمل”.

“جرحي غبي” كلمات عماد مصطفى، ألحان حازم كرم وتوزيع فادي جيجي، والكليب الخاص بالأغنية يحمل توقيع المخرج سليم سموح وتولى إنتاجه هادي أسود على نفقته الخاصة.