ماجد المهندس يطرح أغنية جديدة بعنوان “أورَق العُمر”

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان “أورَق العُمر” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية كلمات الجادل، ألحان علي عويس، توزيع محمد سلطان، ايقاع اصيل سلطان، جيتارات شريف فهمي ومكس وماستر جاسم محمد.

وحقق فيديو الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحه.

تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس كان قد طرح مؤخراً ألبوم “شهد الحروف” ويتضمن 10 أغنيات منوعة، اختارها ليرضي بها أذواق الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.

كلمات الأغنية:

أَوْرَق العمر و تِفّتح من زهور وياسمينك..

و أقبلت لك هالمسافه شالت احساسك دفى..

هي شموس الكون تشرق؟ وإلا هي طلّة جبينك؟

وإلا كل المدح فينا.. يوقف بأضوا و كَفى؟

انتي زينك كل ليله ماهو بس اليوم زينك

طلي بالابيض تعالي غير نورك ما لفى..

زَفْتك اضوا نجومٍ بشرت باقي سنينك..

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بشّرت عمرٍ يضمك بانه لعينك صفى..

إلبسي هالغيم طرحة وامسكي القمرة بيدينك

كل حسنٍ غير حسنك ما يجاريك أختفى

ربع طيب الكون منّك واللي باقي بين بينك..

العليل اللي يمرّك من أثر طيبك شفى..

انتي يا اضوة مشاعر ضمت محمد يمينك..

قال بإنك عشق عمره والموده و الدفى

ندعي الله فرح قلبك بين اهدابك و عينك

والسنين تكون دايم بالمحبه و الرفى.