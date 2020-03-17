شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية أحمد فهمى فى "أسود فاتح" مع هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد فهمى تصوير دوره فى أحداث مسلسل "اسود فاتح" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى العاصمة اللبنانية بيروت للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يجسد شخصية مدير للشركات التي يمتلكها والد هيفاء وهبى بالإضافة وجود علاقة قديمة مع معتصم النهار مع زوج هيفاء ضمن الأحداث.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته فارس رحومة وزكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

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يذكر أن أحمد فهمى يشارك أيضا في مسلسل "لعبة النسيان" بطولة النجمة دينا الشربينى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، سيناريو وحوار تامر حبيب، اخراج هانى خليفة، حيث يقدم فهمى دورا مهما فى أحداث المسلسل، الذى يعد ثانى بطولات دينا الشربينى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت "زى الشمس" العام الماضى.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى، والمسلسل مأخوذ من فورمات إيطالية .