شاهد.. عالمة مصرية تنفعل وتبكي: “شايم اون يو يا ولاد بلدي”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مارس 2020 08:55 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة قالت انها عالمة امريكية من اصول مصرية وهي تتحدث عن فيروس كورونا المستجد.

ووصفت الدكتورة الفيروس بأنه مؤامرة قائلة أن “طمع وجشع ترامب استفز الصين فطلعنا بما يسمى covid-19 الشبيه بالانفلونزا لأن الصين متفوقة علينا جميعا عالميا في المجال ده”.

وتحدثت الدكتورة عن حالة الرعب والهلع التي انتابت العالم بسبب هذا الفيروس متسغربة ان يتهافت المصريين على شراء الماسكات وادوات التعقيم قائلة “انتوا بتكلموا بجد يا مصريين انتوا اللا مؤاخذة تسعين بالمئة من الوقت نشم عوادم السيارات في الشارع بتستخدموا ماسكات انتوا يا مصريين اللي ما بتعرفوا يعني ايه سانيتايزر تعيشوا في الرعب ده شايم اون يو يا ولاد بلدي”.

واضافت “شايم او يو يا ولاد بلدي لأنكم مزعلين القران الكريم وهجرتوه ومش مصدقينه ومش بتروحوله انتوا بتروحوا للذل ده” مشيرة الى الباسبور الامريكي.

وختمت كلامها “مش ولاد بلدي اللي يوصل بهم الخوف لكده عيب نحن اذكى من كده “.