شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم بطلة أمام هانى رمزى فى فيلم "الباب يفوت جمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقف النجمة مى سليم بطلة أمام النجم هانى رمزى ضمن أحداث فيلم "الباب يفوت جمل" الذى يعود به بعد غياب عامين، من تأليف سامح سر الختم وإخراج أحمد البدرى وتدور أحداثه في إطار كوميدى ومن المقررالبدء في تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرارعلى باقى أبطاله.



الفنانة مى سليم

وتصور مى حالياً دورها فى مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته محمود عبد المغني، نيكولا معوض، يوسف عثمان، هنادى مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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النجمة مى سليم

وبجانب انشغال الفنانة مى سليم بتصوير مسلسل "اختراق 2" مع الفنان أحمد عيد وطلال السدر، بدأت مؤخرا تصوير مسلسل جديد يحمل اسم "dox" من 8 حلقات للعرض على منصة watch IT، وصورت أول مشاهدها فى العمل الذى يشرف على كتابته محمد الصفتى، وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيرى، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة تناقش موضوع مختلف، ويشارك فى بطولته ميدوعادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ.



مى سليم

وكانت اخر أعمال مى سليم في السينما فيلم "محمد حسين"، التى شاركت فى بطولته مع الفنان محمد سعد ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، التي تؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل عام، والعمل من إخراج محمد علي، وتأليف شريف عادل، وبطولة محمد سعد ومي سليم وفريال يوسف وسمير صبري، وغيرهم من النجوم.



مى سليم

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.