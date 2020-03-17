"يعاقب عليها القانون".. طارق الشناوي معلقًا على تقديم "لست وحدك حبيبها" بطريقة المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن قيام فريق المهرجانات "تيم المطبعة" بتقديم أغنية "لست وحدك حبيبها" للعندليب عبدالحليم حافظ، بطريقتهم، يمكن إدراجها ضمن ما يسمى بفن المعارضة، وإن كان يرفض أن يكون ذلك من خلال كلمات منافية للآداب.

الشناوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أغنية (لست وحدك) التي قدمها الفنان عبدالحليم حافظ، ولحنها الموسيقار محمد الموجي، ومن كلمات الشاعر كامل الشناوي، وهو ما يجعل الأمر يمسني بشكل إنساني، بحكم إن كامل الشناوي عمًا لي، وأيضا باعتباري أحد الورثة أصحاب الحق الأدبي والمادي عن أعماله ،وهذا من ناحية ".

وتابع: "من ناحية أخرى وبعد سماعي ما قدمته تلك الفرقة، أرى ما فعلوه في إطار فن المعارضة، ويسمى عالميا (فن البارودي)، الذي يقدم الوجه الأخر للعمل الفني، وهو فن شهير ومتعارف عليه في مصر، وقدمت منه على سبيل المثال أغنية (شنبو ياشنبو.. والله ووقعت يا شنبو) في المسلسل الذي قام ببطولته الفنان فؤاد المهندس (شنبو في المصيدة)، وقدمت على نفس وزن الأغنية الوطنية الشهيرة (بلدي يا بلدي يا بلد الأحرار يا بلدي) للفنان عبد الحليم حافظ، وكذلك إسماعيل ياسين الذي قدم بطريقة ساخرة (يا حلة العدس الدافي) في مواجهة لآغنية الموسيقار محمد عبد الوهاب (ياوردة الحب الصافي)، وكذلك شكوكو عندما غنى (لا تكذبي إني رأيتكما معا.. كنت باحسبك ملوخية، طلعتي مسقعة) "

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الشناوي أضاف : " فيما يخص الأغنية الأصليه هناك طبعا الأسلوب الراقي المحترم الذي تحدث عن تعدد علاقات الحبيبة بأكثر من رجل، بالصيغة التي كتبها الشاعر كامل الشناوي، ولحنها الموسيقار الموجي، وغناها عبد الحليم حافظ، وبين ما قدمته الفرقة بالشكل الذي طرحته، وبألفاظ يعاقب عليها القانون، هنا يجب أن تتدخل الرقابة والقانون بحكم مخالفة الأداب العامة، وأقول ذلك وانا لا أريد أن أكون من بين من يقفون ضد هذة الفرق".

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