"بحبك يا نور عيني".. رسالة بوسي لابنها في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة بوسي، مساء أمس، بعيد ميلاد ابنها الوحيد ياسين، الموافق 16 مارس الجاري.

ونشرت بوسي صورًا تجمعها به، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " كل سنة وأنت طيب يا قلب ماما من جوه يا روحي وعقلي وحياتي وعيني اللي بشوف بيها عقبال العمر كله يارب وأشوفك أحسن راجل في الدنيا وتبقى ظهري وسندي بحبك اويييييييي يانور عيني".

كانت آخر أعمال الفنانة بوسي فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة محمود الليثي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.