ريم مصطفى بـ"برنيطة" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريم مصطفى مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ريم في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية ملابس شتوية، و"برنيطة" على رأسها. وتشارك الفنانة ريم مصطفى في مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج حسام علي.

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