بعد منع التجمعات.. "مسار إجباري" يعلن أول حفل إلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قررت فرقة "مسار إجباري" خوض مغامرة تقديم حفل غنائي "أونلاين" لجمهورها المصري والعربي، يذاع بشكل مباشر عبر منصات "يوتيوب" و"فيسبوك"، كي يعيش الجمهور تجربة سماع المزيكا لايف دون الحاجة للتواجد في المكان.

ويأتي هذا القرار في محاولة من مسار إجباري لتعويض الجمهور عن إلغاء جميع حفلاتها الغنائية لأجل غير مسمى بسبب تفشي وباء كورونا، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية بتجنب أي تجمعات بشرية عبر إلغاء كافة الفعاليات الثقافية والحفلات الفنية، وإغلاق المسارح، وتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لحين إشعار آخر للسيطرة على انتشار الفيروس.

وكشف أيمن مسعود، من مؤسسي الفرقة عن نية "مسار إجباري" مفاجأة محبيها بأغنية جديدة تعرض لأول مرة لايف، مع تقديم توليفة غنائية من أشهر أغانيها في وصلة مباشرة تستمر قرابة الساعة تضم أكثر من 10 أغنيات، مع نيتها إعادة هذه التجربة عدة مرات ومن المحتمل بشكل أسبوعي حسب رد فعل الجمهور.

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واختارت "مسار إجباري" أن تأخذ زمام المبادرة لنشر هذه الفكرة لمختلف الموسيقيين والفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، لمحاولة مشاركة الجمهور موسيقاهم لايف، لحين مرور الأزمة العالمية، عبر التعاون مع مؤسسة "بلاتفورم"، المتخصصة في تقديم البث المباشر للموسيقى عبر الإنترنت بالشرق الأوسط، ونشر أعمال الموسيقيين أونلاين عبر منصات السوشيال ميديا باستخدام معدات خاصة لنقل الصورة والصوت بجودة عالية للجمهور، وأكد عماد مبروك مؤسس بلاتفورم، أن تجربة مسار إجباري هي امتداد للمشروع الموسيقي الذي قدمته مع نخبة من الفنانين العرب منهم هدى عصفور نجوم الراب المصري وستستمر المبادرة مع مختلف الفرق الغنائية في مصر الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، كان من المقرر أن تمثل الفرقة السكندرية مصر في فعاليات نسخة 2020 من كرنفال ومهرجان ساوث باي ساوثويست، أكبر تجمع موسيقي وفني في ولاية تكساس الأمريكية، ويضم كل عام العشرات من نخبة الموسيقيين والفنانين من مختلف دول العالم، لكن تم إلغاؤه قبل موعده بأيام على خلفية إلغاء مختلف المهرجانات العالمية بسبب وباء كورونا.

وفي سياق مصتل، أعلن الفنان تامر عاشور أمس أيضا، عن تقديم حفل لجمهوره عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.