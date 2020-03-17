"يشرفني ولا أخجل منه".. أبو هشيمة يتحدث عن ارتباطه بياسمين صبري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كشف رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشمية، تفاصيل ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري، في أول ظهور إعلامي له في برنامج "روسيا اليوم أون لاين".

وقال أبو هشيمة: "أعلنت عن ارتباطى بياسمين صبري وهو أمر يشرفني، ولا أخجل من هذا الارتباط حتى أخفيه".

وأضاف أبو هشيمة: "قريبًا جدًا سأعلن عن الخطوبة وموعد الزفاف".

وتابع: "لا أحب الحديث عن حياتي الخاصة، لكن عند خروج شائعة تخصني وتخص ياسمين كنت بشكل أو بآخر أطلب من مكتبي الإعلامي الرد".

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وتابع أبو هشيمة: "فترة الخطوبة مش هتطول وهيتم الزواج في أقرب وقت".

وأعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يوم الجمعة الماضي، ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدًا أن عقد القراَن سيكون قريبًا، وجاء هذا الإعلان الرسمي، بعد الكثير من الشائعات والتكهنات التي أثيرت حولهما خلال الأيام الماضية.

حوار أبو هشيمة مع روسيا اليوم