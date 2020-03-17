شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يوجه رسالة للأطباء والممرضين فى ظل احتواء كورونا: حفظكم الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد فلوكس، رسالة شكر إلى الأطباء والممرضين في مصر، فى ظل محاولتهم احتواء فيروس كورونا القاتل، قائلاً:"رسالة لأطباء وتمريض مصر.. النهاردة اللى بجد لازم ندعيلهم فعلا من قلبنا ونشكرهم هما أخواتنا (الأطباء والتمريض ) اللى هيواجهوا حاجة أخطر من أى حاجة فى العالم".

وأضاف: "أنا كواحد من صفوف الشعب الآن بوجه رسالة تشجيع قوية وعرفان وكان الله فى عونكم على أداء رسالتكم السامية وحفظكم الله من كل سوء وأدعوا الله أن يردكم سالمين غانمين إلى بيوتكم بعد كل معركة مع ذلك الفيروس، وأدعوا الله أن يكلل مجهوداتكم تلك فى بيوتكم بأن يحفظها من كل سوء.. وكلنا إيد واحدة لكى نحافظ على بلدنا وربنا هو الحافظ ".

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أحمد فلوكس

يشار إلى أن الفنان أحمد فلوكس يشار ك في مسلسل " خالد بن الوليد"، حيث يجسد فلوكس شخصية الصحابي " جعفر بن أب طالب" الذي استشهد في غزوة مؤتة.

ومن جانبه قال فلوكس أنه يشارك في المسلسل كضيف شرف، حيث أن دوره يقتصر علي مشهد واحد فقط ، هو مشاركة "جعفر" في غزوة مؤتة، عندما قطع ذراعه الأول فحمل راية جيش المسلمين بذراع الثاني، فقطع الذراع الثاني، فرفض أن تسقط الراية علي الأرض وظل ممسك بها بعنقه وكتفه حتي استشهد .

ويشارك فى المسلسل كل من بيومى فؤاد، حمدى الوزير، سوسن بدر، يوسف شعبان، وسيتم الإعلان عن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المسلسل يضم أكثر من 130 ممثلا، كما وضعت له شركة سينرجى ميزانية ضخمة كى يظهر المسلسل بشكل يليق بمكانة المصريين فى الوطن العربى.