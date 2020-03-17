علي ربيع يؤكّد أن الأخبار التي تكتب عن قرابته بمحمد صلاح غير صحيحة

أكد الفنان علي ربيع أن كل الأخبار التي تكتب عن صلة قرابته باللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، غير صحيحة.طالب ربيع خلال حلوله ضيفا على برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي ويعرض عبر قناة "النهار"، الجميع بعدم المتاجرة باسمه واسم صلاح وكتابة أخبار عن قرابتهما، مشيرا إلى أنه يتشرف بهذا الأمر لكنه غير صحيح.

وأوضح علي ربيع أنه وصلاح أصدقاء من سنوات طويلة، منذ فترة احترافه في نادي بازل السويسري، وحتى الآن هما أصدقاء ويتحدثان كثيرا ويطالبه صلاح بتقديم أعمال مميرزة، فيما يتوقع هو له نتائج مباريته.وتمنى علي ربيع لمحمد صلاح أن يحقق نجاحات أكبر لأنه شخص نقي وطيب للغاية ويستحق كل الخير.

كانت شركة "أورانج للاتصالات" قد طرحت مؤخرا إعلانها الجديد، والذي شارك فيه كل من الفنان مدحت صالح وعلي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس".ويظهر علي ربيع وأوس أوس في الإعلان وهما يتقمصان شخصيتي مدحت صالح وشريف منير في كليب أغنية "المليونيرات". وذلك في إعادة لمشاهد الأغنية الشهيرة بشكل كوميدي، قبل أن تحدث المفاجأة في نهاية الإعلان حيث يقابلان مدحت صالح.

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