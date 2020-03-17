كارول سماحة تستعين بجمهورها بعد تأجيل طرح "مش هعيش" بسبب "كورونا"

طلبت الفنانة كارول سماحة، من جمهورها مساعدتها لاتخاذ قرار حول موعد طرح كليبها الجديد "مش هعيش"، والذي اضطرت لتأجيل طرحه، بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد، ما أصابها بالإحباط، حيث كشفت في تغريدة لها على تويتر عن انتهائها من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، ولكنها أجلتها بسبب الأحداث الجارية وأزمة انتشار فيروس كورونا، وقالت إن الجمهور يطالبها بطرح الكليب رغم الأحداث لذلك طلبت مساعدة الجمهور لإنهاء حالة الحيرة حول مصير الكليب.

وقالت كارول سماحة في تغريدتها حول كليب "مش هعيش":" نظرا للطلب الملِّح على طرح فيديو كليب الجديد مش هعيش، هل أنتم مع طرح الفيديو الكليب في هذه المرحلة؟؟ أو مع استمرار التأجيل ؟ ساعدوني لأخذ القرار المناسب"، وجاءت النسبة الأكبر من تصويت الجمهور لصالح طرح الكليب رغم الأحداث.

سيرين عبد النور تدعم كارول سماحة

وتفاعل الجمهور مع تغريدة كارول سماحة وحرص عدد كبير من المعلقين على دعمها خاصة بعدما روجت كارول للكليب طوال الفترة الماضية وهو ما قد يصيبها بالإحباط، وتلقت الدعم من زملائها أيضاً وعلى رأسهم سيرين عبد النور التي قالت لها:" انا بلاقي هيدا الوقت المناسب كل الناس ببيوتها وعلى التلفون، بين صوتك وتمثيلك اكيد الكليب روعة مبروك حبيبي سلف وبالتوفيق".

وكانت كارول سماحة قد طرحت النسخة الصوتية من أغنيتها الجديدة "مش هعيش" ولكنها أجلت طرح الكليب بسبب الأحداث الجارية، وأثارت كارول سماحة الجدل بسبب تصوير الكليب في فرنسا والذي تضمن مشهد انتحار ضمن الكليب وهو ما تسبب في تدخل الشرطة للتحقيق معها بعدما اعتقدت انه مشهد حقيقي وليس تمثيلي، وتعاونت كارول سماحة في الكليب مع المخرج جاد شويري.

كارول سماحة تحسم مصير "مش هعيش"

وحسمت كارول سماحة في النهاية مصير كليبها الجديد وقالت إنها إقتنعت بتصويت الجمهور ودعمهم لها وستطرح كليبها الجديد قريباً وقالت:"بتشكر كل يللي صوتوا، شكرا على محبتكن واهتمامكم، الأكثرية صوتوا لإصدار كليب مش هعيش، بوعدكن ما رح إتأخر عليكن كتير...المهم تنتبهوا على صحتكن".

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