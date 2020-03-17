شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Invisible Man يحقق 122 مليون دولار أمريكى حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب The Invisible Manإيرادات وصلت إلي 122 مليون دولار أمريكي حول العالم من إخراج وتأليف لي وينيل، والعمل مقتبس من رواية المؤلف H.G. Wells.

فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.

يدور فيلم الرعب الجديد حول سيسيليا، التي تتلقى خبر انتحارحبيبها السابق، ومن بعدها بدأت في إعادة بناء حياتها للأفضل، ومع ذلك، فإن شعورها بالواقع موضع تساؤل عندما تبدأ في الشك في أن حبيبها المتوفى لم يمت بالفعل، وذلك بسبب بعض الأحداث الغامضة، التي لا تجد لها تفسير.

كما كشفت شركة Universal، عن الموعد الرسمي للجزء الجديد من سلسلة الأكشن والإثارة الشهيرة Fast & Furious 9، والمقرر له يوم 22 مايو من العام الجاري، بشكل نهائي، بعد الانتهاء من تصويرالفيلم منذ أيام قليلة وانتقاله لمرحلة إضافة المؤثرات البصرية والصوتية.

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ومن المقررأن يشهد الشهر الجارى، طرح التريلر الرسمي الأول للفيلم، قبل عرضه بدور العرض، بحسب ما نشر "ديزل" أوائل ديسمبر الماضي عبر حسابه، قائلاً "سيتم الاعلان عن اليوم المحدد فى الثامن عشر من هذا الشهر، الجميع متحمس للنجاح الباهر ورؤية الفيلم الجديد".

الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دورلم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers.