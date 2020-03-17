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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الإعلامي علي جابر، مدير مجموعة "إم بي سي"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يوجه بها رسالة للحكومة اللبنانية.
وكتب علي جابر: "استغلوا الكورونا، استغلوا الشوارع الفارغة، بدل كسر الثوار وإطلاق العملاء وتغطية احتيال المصارف، حكّموا ضمائركم؛ اقبضوا على السارقين، اسجنوا الفاسدين، استرجعوا الأموال المنهوبة، احموا الناس وأرزاقهم..أستغلوا الكورونا، ماذا تنتظرون؟ انها فرصتكم الذهبية".
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أول أمس الأحد، أن بلاده في حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لن يتهاون مطلقا في تأمين الحماية اللازمة من فيروس كورونا المستجد لأي مواطن ومقيم في لبنان.
وأضاف ميشال عون، أنه تم اتخاذ تدابير مشددة من أجل مكافحة كورونا، وأن الإجراءات ستعلن قريبا، مشيرا أن التدابير المتخذة كانت سريعة وأن لبنان كان سباقا في اتخاذها بالمقارنة مع دول أخرى، وقال: "لقد كانت التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد".
وأوضح الرئيس عون أنه وفي الأسابيع الماضية لم تتقاعس الدولة عن المواجهة، وأن مختلف القطاعات الصحية تجندت للوقاية من فيروس كورونا، داعيا في كلمته الجميع مواصلة العمل من منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. علي جابر للمسؤولين اللبنانيين: "اسجنوا الفاسدين، استرجعوا الأموال المنهوبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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