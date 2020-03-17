إصابة نجم Game of Thrones بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: أعلن الممثل العالمي كريستوفر هيفجو، نجم المسلسل الشهير Game of Thrones صراع العروش، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأكد كريستوفر هيفجو، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، إيجابية العينة التي أجراها بعد شعوره بأعراض البرد، وكتب: "أجريت الاختبارت وكانت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا". Advertisements وأضاف الفنان: "نحن بصحة جيدة، لدي أعراض خفيفة من البرد فقط، وهناك أشخاصًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس المدمر". وينضم كريستوفر هيفجو لقائمة من المشاهير سبقوا كريستوفر هيفجو، اصيبوا بفيروس كورونا بينهم الممثل إدريس إلبا وتوم هانكس. وشارك كريستوفر هيفجو، في ”Game of Thrones“، وفي المسلسل التلفزيوني ”Beck“ وفي فيلم The Fate of the Furious.

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