كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مارس 2020 03:55 صباحاً - انضمت الاعلامية السعودية لجين عمران الى الجدل الدائر حول تطبيق “العرق السعودي” الذي تقوم فكرته على استخدام صور المستخدمين لتحديد عرقهم باستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي. فقد نشرت لجين عمران صورة عن النتيجة التي حصلت عليها والتي جاءت بالنسب الاكبر بأنها من اصول تركية وهندية وعلقت كاتبة: “في الظروف إلي نمر فيها ربي يعديها على خير نحتاج نغير جو و إحنا في البيت عشان كذا دخلت جربت هالبرنامج من باب التسلية ???? وهذي النتيجة إلي طلعت لي????”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أثار الجدل.. هذا رأي لجين عمران بتطبيق العرق السعودي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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