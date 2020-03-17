شاهد.. حسين فهمي عن انتشار فيروس كورونا: “أنا مقتنع بنظرية المؤامرة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مارس 2020 03:55 صباحاً - قال الفنان المصري حسين فهمي أنه لا يستبعد أن تكون هناك مؤامرة وراء ظاهرة تفشي فيروس “كورونا”.

وأشار حسين فهمي، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج “مساء dmc”، إلى كتب ظهرت قبل حوالي عشر سنوات، وأفلام سينمائية، تحدثت عن انتشار الفيروسات القاتلة وبقائها لسنوات طويلة.

وأضاف حسين فهمي أن الحروب الجديدة حروب جرثومية، ففي حين ألقيت على اليابان في الماضي القنبلة الهيدروجينية والذرية، أصبحت القنبلة اليوم قنبلة جراثيم، فلماذا نستبعد التفسير التآمري هذه المرة؟