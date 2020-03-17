نادين نسيب نجيم تحارب ملل «كورونا» بمقطع مضحك مع صديقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شجعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على الانضمام لحملة «خليك بالبيت» التي دعا لها عدد من النشطاء والمشاهير اللبنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لمحاربة انتشار الاصاربة بفيروس كورونا المستجد.

نادين اختارت الترويج للحملة بمقطع فيديو لافت مع صديقتها المقربة نتالي، حيث ظهرت ملكة جمال لبنان السابقة تؤدي مشهد تمثيلي مضحك مع صديقتها على أغنية «ألعب يلا» للثنائي أوكا وأورتيجا، وذلك عبر تطبيق «Tik Tok»، معلقة عليه: «مسحت الشاشة نتالي هيك الحجر بيعمل، حارب كورونا وخليك بالبيت».

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مناحية أخرى، تشارك نادين نسيب نجيم في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «2020» ، وتشارك في بطولته أمام الفنان السوري قصي خولي، كارمن لبس، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر، ومن المنتظر أن تغني الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أغنية تتر العمل.

شيرين هي نفس المطربة التي وضعت صوتها على تتر مسلسل نادين الرمضاني الماضي «خمسة ونص»، وكانت الأغنية بعنوان «يا بتفكر يا بتحس»، وقد حققت نجاحاً كبيراً، حيث كانت المرة الاولى التي تغني فيها النجمة المصرية باللهجة اللبنانية، وقد شاركت نادين في بطولة العمل أمام قصي خولي أيضاً، وكان من إخراج فيليب أسمر.