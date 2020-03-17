الطب الشرعي يكشف عن عدد الطلقات في جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعض التفاصيل عن تقرير الطب الشرعي السوري حول جثمان القتيل.

وقالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “إن تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية، وأن هناك11 مرمى ناري بشكل مؤكد قد دخلت وخرجت من جسد الضحية”.

وتابعت: ” الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية”.

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وأضافت في تصريحات صحفية: “المقصود بمرامي النيران، هي عدد الطلقات النافذة في الجثة، والتي وصل عددها إلى 11، و أن الطلقات المستقرة لم تكشف عن عددها لأنه تم استخراجها من الجثة في لبنان، بعد تشريح الجثة مرتين”.

وكانت قد كشفت في أول تغريدة لها، عن تشريح الجثة للمرة الثالثة من قبل الطب الشرعي السوري، بعدما تم تشريحها مرتين في لبنان، قائلة: “انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من التشريح وسيصدر تقريرها النهائي ومصدقًا بعد عدة أيام”، مؤكدة في أخرى أن هناك شك في كل النتائج السابقة.

يذكر أن زوج نانسي عجرم، كان من المقرر أن يخضع للتحقيقات أمام النيابة يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، ولكن جرى تأجيل المحاكمة بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

وكان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.